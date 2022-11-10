В России может появиться единое пособие для семей с детьми

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что российские власти долгое время вели работу над созданием единой системы. Речь идет о введении единого пособия для семей, в которых воспитываются дети. По словам президента, власти прошли долгий путь для достижения этой цели.

Однако он считает, что цель все же должна быть достигнута к началу следующего года. Путин отметил, что новое единое пособие для семей с детьми должно появиться уже в 2023 году. Такое указание президент дал во время совещания по социальным вопросам.

Rusfact.com