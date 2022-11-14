Регионы запасутся лекарствами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что регионам дано указание создать запас лекарств. Речь идет о таком количестве лекарственных препаратов, которые могут покрыть потребности субъектов Российской Федерации хотя бы на 4 месяца.

При этом Мурашко отметил, что в настоящее время нет дефицита препаратов. Он подчеркнул, что производство лекарств российскими фармкомпаниями растет. Среди поставок зарубежных препаратов имеют место некоторые трудности, связанные с проблемами в логистике, однако отказов в поставках от иностранных производителей не поступало.

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