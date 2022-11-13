Инфляция в ЕС достигла максимума

По данным специалистов, показатель инфляции в странах Евросоюза в октябре текущего года достиг своего максимума. Эксперты отмечают, что он составил 10,7%. При этом Еврокомиссия делает прогноз по уровню инфляции на конец этого и начало следующего года. Ожидается, что уровень роста цен составит 8,5% и 6,1% соответственно.

Бытует мнение, что рост инфляции, а также увеличение цен на энергоносители вкупе со снижением покупательской способности граждан и ограничениями финансирования будут способствовать процессу рецессии экономики Евросоюза.

Rusfact.com