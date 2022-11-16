В 2023 году Индия обгонит Китай

По данным ООН в настоящее время нашу планету населяет 8 млрд человек. Самой густонаселенной страной сейчас считается Китай, где проживает 1 млрд 452 млн человек. Однако уже в следующем году он может потерять свое первенство.

Прогнозы организации говорят о том, что на первое место по количеству населения выйдет Индия, которая на данный момент занимает вторую позицию. Население Индии по онлайн-счетчику на одном из статистических сайтов составляет 1 млрд 412 млн человек.

Также специалисты ООН сообщают, что темпы роста населения на планете в последнее время значительно снизились. Кроме того, существенно выросла доля пожилых людей.

Rusfact.com