Сериал «Властелин колец» продлен на 2-й сезон

20.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Сериал «Властелин колец» продлен на 2-й сезон
Amazon продлил еще не вышедший сериал «Властелин колец» на второй сезон, сообщило издание Variety.

Первый сезон сериала находится на стадии препродакшана. По информации источников изданий, до сих пор не утвержден полный актерский состав, однако известно, что в проекте будут задействованы Уилл Поултер, Маркелла Кавена и Макс Болдри.

Разработкой сериала занимаются Джон Д. Пейн и Патрик Мак-Кей. Продюсером-консультантом назначен Брайан Когман, работавший над культовым сериалом «Игра престолов».

Ранее сообщалось, что сериал «Властелин колец» расскажет о событиях, предшествующих оригинальной трилогии, указала «Газета.ру».

Сюжет «Властелина кольца» держится в секрете. Известно лишь то, что в нем появятся новые линии. Указывалось, что первый эпизод будет посвящен молодому потомку короля Араторна – Арагорну. При этом сам сериал не затронет описанные в книгах Джона Толкина события.

Изначально говорилось, что у сериала будет всего два сезона, однако официально информация подтвердилась только сейчас.

Летом сообщилось, что студия Amazon вложит в съемки «Властелина кольца» 1,5 млрд долларов. Режиссером выступит известный по фильму «Мир Юрского периода 2» испанец Хуан Антонио Байона.

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