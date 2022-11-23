Из шпиля МИДа сделали сувениры

Russf Ноя 23, 2022 Интересное

Изначально здание МИД России в Москве планировалось без «башенки», однако по приказу руководства страны на нем был установлен металлический шпиль. С течением времени он пришел в негодность и был демонтирован в 2017-2018 годах. Вместо него был установлен новый из более современных металлов.

Однако старый шпиль обрел новую жизнь в сувенирах. Его распилили и вплавили в плексиглас, получив таким образом уникальную сувенирную продукцию. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сувениры из шпиля получают самые почетные гости в течение уже нескольких лет.

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