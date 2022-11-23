Индия сняла ковидные ограничения

Russf Ноя 23, 2022 Интересное

Власти Индии объявили о том, что страна снимает все ограничения, которые ранее были введены в целях нераспространения коронавируса. В частности, отменяется требование о прохождении ПЦР-теста и предъявлении его результата, также больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации и заполнять анкету о здоровье на борту самолета.

Снятие ограничений касается всех путешественников, прибывающих в страну, в том числе и россиян. Однако уточняется, что в случае обнаружения симптомов коронавируса турист обязан обратиться в ближайшее медицинское учреждение и изолироваться.

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