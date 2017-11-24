Армен Джигарханян попал в больницу в тяжёлом состоянии

24.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Армен Джигарханян попал в больницу в тяжёлом состоянии СМИ рассказали, что в последние дни ему трудно было ходить, он почти перестал выходить из своего кабинета.

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на пресс-секретаря Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева.

— У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвёз режиссёр Юрий Клепиков, — рассказала Корнеева.

Напомним, Джигарханян оказался в центре скандала в октябре. Стало известно, что 82-летний актёр попал в больницу, а затем он написал заявление в полицию на супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая якобы хотела его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом.

Позже Цымбалюк-Романовская уехала с родителями из России "в обстановке строжайшей секретности". Артист заявил, что супруга выставляла его больным, чтобы захватить его театр.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 18 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Армен Джигарханян попал в больницу в тяжёлом состоянии"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,176