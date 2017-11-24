Армен Джигарханян попал в больницу в тяжёлом состоянии

СМИ рассказали, что в последние дни ему трудно было ходить, он почти перестал выходить из своего кабинета.
Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на пресс-секретаря Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева.
— У него на фоне диабета отказали ноги. В больницу его отвёз режиссёр Юрий Клепиков, — рассказала Корнеева.
Напомним, Джигарханян оказался в центре скандала в октябре. Стало известно, что 82-летний актёр попал в больницу, а затем он написал заявление в полицию на супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая якобы хотела его убить, чтобы окончательно завладеть всем его имуществом.
Позже Цымбалюк-Романовская уехала с родителями из России "в обстановке строжайшей секретности". Артист заявил, что супруга выставляла его больным, чтобы захватить его театр.
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