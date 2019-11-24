Сын Джигарханяна рассказал о своей новой девушке

24.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Сын Джигарханяна рассказал о своей новой девушке
Долгие годы сын актера Армена Джигарханяна Степан живет в США, однако в последнее время все чаще появляется в Москве. Как рассказал сам Степан, он приезжает в Россию, чтобы навестить не только родителей, но и свою новую девушку.

Новой пассией сына именитого актера стала Ольга Казаченко, которая ранее состояла в браке с известным певцом.

«Отношения наши с Ольгой разумеется не стоят на месте, а развиваются. Причем я бы сказал скачкообразно. Хотя бы в силу специфики — живем ведь не через улицу, и не в одном городе, а, можно сказать, в противоположных точках планеты. Отсюда и такая синусоида: то все взахлеб — совместные поездки, мероприятия, часы наедине... Причем все это перемежается вихрем эфиров и интервью. То периоды общения на расстоянии — когда покидаю Москву и занимаюсь своими делами в США. Тогда связь и обнимашки по вотсапу и по прямым эфирам у Ольги в Инстаграме», — рассказал Джигарханян-младший kp.ru.

Как считает Степан, отношения на расстоянии ему и Ольге идут только на пользу. С одной стороны, за время разлуки пара успевает соскучиться, а с другой стороны они не успевают конфликтовать.

«Другой вопрос, к чему это может привести!? Поживем — увидим. А пока Ольга пообещала, что будет бить посуду. А может, и меня. Если увидит с другой. Впрочем, глядя на яркие выступления Ольги на ток-шоу, я не думаю, что она лукавит. С другой стороны ее страсть и темперамент меня прямо завораживают. Не каждый день можно встретить столь «горячую» красотку», — заявил Степан.

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