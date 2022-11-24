В продаже появился новый автомобиль Dacia Logan

Russf Ноя 24, 2022 Интересное

Европейский дилер показал видеоролик с новым автомобилем Dacia Logan. От своих предшественников он отличается решеткой радиатора, также есть косметические изменения оптики и бамперов. Двигатель нового авто запускается с кнопки, рулевое управление имеет возможность также осуществлять действия с аудиосистемой.

Стоимость автомобиля составляет около 16000 евро. В пересчете на российскую национальную валюту это около 1 млн рублей. Однако специалисты отмечают, что на российском рынке купить авто такого уровня за указанную цену нельзя.

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