В продаже появился новый автомобиль Dacia Logan

Европейский дилер показал видеоролик с новым автомобилем Dacia Logan. От своих предшественников он отличается решеткой радиатора, также есть косметические изменения оптики и бамперов. Двигатель нового авто запускается с кнопки, рулевое управление имеет возможность также осуществлять действия с аудиосистемой.

Стоимость автомобиля составляет около 16000 евро. В пересчете на российскую национальную валюту это около 1 млн рублей. Однако специалисты отмечают, что на российском рынке купить авто такого уровня за указанную цену нельзя.

Rusfact.com