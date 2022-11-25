Эксперты высказались о минусах льготной ипотеки

Russf Ноя 25, 2022 Интересное

По данным за июнь текущего года 2/3 ипотечных кредитов в России были оформлены на льготных условиях. Процентная ставка в этих случаях была околонулевой. Эксперты отмечают, что подобные программы имеют существенные минусы для всех участников сделки.

Для заемщика отрицательным моментом является завышенная стоимость приобретаемого в ипотеку жилья. Банк, выдавая кредит почти под 0%, получает назад денежные средства в течение длительного периода, т.к. у заемщика нет стимула выплачивать кредит досрочно. Застройщик пострадает в случае кризиса на рынке, а государство теряет денежные средства из бюджета.

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