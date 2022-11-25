В России появится новая косметическая сеть

Российский предприниматель Дмитрий Азаров, который является совладельцем косметической сети Lush, планирует открыть новую сеть в России. Предполагается, что первые магазины откроются в стране уже в начале декабря. Новая сеть будет работать под брендом Oomph.

Продукция будет выпускаться на заводе, расположенном в Домодедово. Первоначально предполагается производить около 100 наименований продукции. Азаров сообщил, что инвестиции в новый проект составят около 100 млн рублей, причем на развитие производства он рассчитывает использовать собственные средства.

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