Адвокат Саакашвили рассказал о результатах его анализов

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал о результатах анализов, взятых за несколько часов до судебного заседания, назначенного на 28 ноября. По словам специалиста, в пробах экс-главы государства были обнаружены следы мышьяка.

Ранее эксперты уже сообщали о том, что анализы Саакашвили содержат повышенный уровень некоторых металлов. Полученные результаты говорят о том, что велика вероятность отравления бывшего президента Грузии. Не исключается, что Саакашвили отравили целенаправленно. Представители тюрьмы, где он содержится не комментируют данную информацию.

Rusfact.com