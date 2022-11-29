Адвокат Саакашвили рассказал о результатах его анализов

Russf Ноя 29, 2022 Интересное

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал о результатах анализов, взятых за несколько часов до судебного заседания, назначенного на 28 ноября. По словам специалиста, в пробах экс-главы государства были обнаружены следы мышьяка.

Ранее эксперты уже сообщали о том, что анализы Саакашвили содержат повышенный уровень некоторых металлов. Полученные результаты говорят о том, что велика вероятность отравления бывшего президента Грузии. Не исключается, что Саакашвили отравили целенаправленно. Представители тюрьмы, где он содержится не комментируют данную информацию.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.