Минздрав РФ: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в регионы в начале 2020 года

30.11.2019 Автор: Рубрика: Авторское, Главное Отзывов нет »

Министерство здравоохранения России назвало сроки доставки незарегистрированных в стране лекарств нуждающимся детям. Сообщается, что поставка препаратов в регионы запланирована в первом квартале 2020 года, пишет ТАСС.

«Миздрав РФ сформировал вторую очередь детей, которым врачебная комиссия подтвердила назначение незарегистрированных в стране медицинских препаратов», - рассказали в ведомстве.

Ранее появилась информация о том, что в Минздраве России разработали памятку для родителей детей с тяжелыми заболеваниями о том, как можно подать заявку на получение незарегистрированных в России лекарств.

Схема будет несколько отличатся от той, которая предусмотрена для семей, которые уже проходили врачебную комиссию и для тех, кому предстоит подобная процедура.

27 ноября российское правительство отменило правило обязательной сертификации лекарств.

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