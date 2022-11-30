Россия и Иордания восстанавливают туризм

Russf Ноя 30, 2022 Интересное

Ранее Иордания была очень популярной для россиян страной, которую посещали многие российские туристы. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и турпоток между Россией и Иорданией значительно сократился. Помимо введения ограничительных мер, уменьшению количества путешественников способствовала отмена прямых рейсов между Москвой и Амманом.

Посол России в Иордании Глеб Десятников заявил, что в настоящее время страны работают над восстановлением двустороннего туризма. В частности, прорабатываются идеи, которые смогут привлечь иорданских туристов в Россию.

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