Россия и Иордания восстанавливают туризм

Ранее Иордания была очень популярной для россиян страной, которую посещали многие российские туристы. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и турпоток между Россией и Иорданией значительно сократился. Помимо введения ограничительных мер, уменьшению количества путешественников способствовала отмена прямых рейсов между Москвой и Амманом.

Посол России в Иордании Глеб Десятников заявил, что в настоящее время страны работают над восстановлением двустороннего туризма. В частности, прорабатываются идеи, которые смогут привлечь иорданских туристов в Россию.

Rusfact.com