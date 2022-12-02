Жители Курил выступили за возвращение островов Японии

Russf Дек 2, 2022 Интересное

В Японии состоялся митинг за возвращение части Курильских островов Японии. В нем приняли участие почти 500 человек, которые ранее проживали на этих территориях. Также на митинге выступил губернатор северной префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки.

Вопрос принадлежности южной части Курил России или Японии остается неразрешенным в течение многих лет. Судзуки отметил, что важно привлекать внимание к этой проблеме. Кроме того, губернатор считает, что большое значение в этом вопросе имеет народная поддержка японцев.

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