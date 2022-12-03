В России начнут маркировать видеоигры

Russf Дек 3, 2022 Интересное

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» российские власти решили ввести маркировку видеоигр. Предполагается, что оценка допустимой возрастной категории будет производиться путем экспертизы, однако механизмы ее проведения еще обсуждаются.

В настоящее время возрастную категорию игры определяет сам производитель, который основывается на законе о защите детей от информации, способной нанести вред их здоровью. Также представители Минцифры предложили поддержать отечественное производство видеоигр.

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