Молдавии хватит газа на 2 месяца

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица рассказала о том, какие запасы газа на данный момент имеет государство. По ее словам, если поставки ресурса прекратятся, Молдавия сможет прожить 2 месяца, используя тот газ, который имеется в хранилищах.

В настоящее время в денежном выражении Молдавия имеет запас газа на 230 млн. Примечательно, что Молдавия не имеет собственных газохранилищ. Запасы газа государства хранятся в Румынии и на Украине, однако Гаврилица подчеркнула, что Молдавия имеет ежедневный доступ к своему газу.

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