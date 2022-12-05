Volkswagen Taos стал самым ненадежным кроссовером

Специалисты автопортала TopSpeed составили рейтинг ненадежности кроссоверов различных марок, опираясь на опыт тех, кто эти автомобили приобрел. Первое место в рейтинге заняло авто Volkswagen Taos. Сообщается, что у данной марки нередко проявляются проблемы с двигателем, трансмиссией и системой подачи топлива. Кроме того, бывают проблемы с электроникой. Таким образом, по оценке экспертов, автомобиль Volkswagen Taos получил всего 1 балл из 100.

Вторую строчку рейтинга заняло авто того же производителя — Volkswagen Tiguan. Он набрал 3 балла из-за вероятных проблем с двигателем и системой охлаждения, а также трансмиссией и электроникой.

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