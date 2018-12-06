Двойная жизнь Николая Караченцова: появились имена предполагаемых любовниц актера



После смерти знаменитого актера появились женщины, которые стали уверять, что их с Николаем Караченцовым связывало нечто большее, чем обычная дружба. Балерина Елена Дмитриева и художница Екатерина Подколзина пришли в студию передачи «Пусть говорят», где поделились своими историями.

Еще недавно брак Николая Караченцова и Людмилы Поргиной, проживших вместе более 40 лет, считался идеальным. Однако после смерти актера появились женщины, заявившие, что состояли в романтических отношениях с артистом. Одна из них — балерина Елена Дмитриева. А недавно Дмитриевой стали поступать угрозы со стороны неизвестных. Из-за этого балерина была вынуждена приехать из Франции в Россию и обратиться на передачу Первого канала «Пусть говорят», чтобы хоть как-то обезопасить себя.

К слову, Поргина не верила в то, что у ее супруга был роман с Дмитриевой. Актриса заявила в прошлом выпуске передачи Дмитрия Борисова, якобы балерине хорошо заплатили за то, чтобы она выступила с таким громким заявлением. С мнением вдовы Караченцова согласились многие присутствующие в студии, — они посчитали, что Елена пришла на телевидение ради пиара. Несмотря на давление окружающих, Дмитриева не стала отказываться от своих слов и обвинила близких Караченцова в том что они, возможно, и не совершали.

«Мне угрожают близкие и друзья актера. Это злость, месть? Я обратилась в полицию. Мне пришлось покинуть Францию», — сказала балерина.

На этом сюрпризы в студии передачи Дмитрия Борисова не закончились. Сюда пришла еще одна женщина — художница Екатерина Подколзина, которая сказала, что именно она являлась музой Николая Караченцова.

«Познакомились мы в 95-96-х годах. В то время трудились над портретом, который сейчас находится в коллекции Бахрушенского музея. Знаете, я получила от этого человека столько тепла и искренности. Столько было переживаний — все это незабываемо. Но мы не могли продолжать наши отношения, так как оба были семейными людьми», — поделилась художница.

Помимо всего прочего, она назвала отношения между Людмилой Поргиной и Караченцовым «холодной войной», дав, тем самым понять, что не верит в искренность чувств между супругами. Как и в случае с Еленой Дмитриевой, никто из присутствующих в студии не поверил словам Екатерина Подколзиной. Что касается ситуации с угрозами в адрес балерины, то ей посоветовали вернуться во Францию и там находиться под наблюдением правоохранительных органов.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







