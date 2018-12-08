Басков не захотел взять в жены Волочкову

08.12.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Басков не захотел взять в жены Волочкову
Балерина Анастасия Волочкова разместила неожиданный пост в соцсетях, заявив, что у нее с Николаем Басковым будет «самая роскошная свадьба». Заявление уже прокомментировал и сам «жених».

Балерина Волочкова опубликовала в Instagram фото с Николаем Басковым и написала, что их отношения «проверены временем».

Анастасия Волочкова: «Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба».

Сам Николай Басков в комментарии к посту написал, что свадьба будет, но не с балериной. «Конечно, будет, но у каждого своя», — отметил певец.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором она абсолютно голая сидит на шпагате в сугробе.

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