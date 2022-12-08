Ученые установили происхождение шершней в Европе

Russf Дек 8, 2022 Интересное

Азиатский шершень попал в Европу в 2004 году. Считается, что он был завезен из Китая и быстро распространился на территории европейских стран. Длина тела шершня составляет 4 см. Само по себе насекомое не является агрессивным, однако его укусы достаточно болезненны. Шершни являются хищниками-вредителями – они истребляют полезных насекомых, которые занимаются опылением.

Генетический анализ насекомых, который провели ученые, показал, что шершни, обитающие в Европе, имеют единую родословную. Специалисты предполагают, что все они происходят от одной и той же матки-шершня.

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