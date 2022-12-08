Белоруссия ввела смертную казнь за государственную измену

Власти Белоруссии приняли в первом чтении новый законопроект, который предусматривает введение высшей меры наказания за совершение государственной измены. Сообщается, что законопроект распространяется на лиц, которые занимают государственные должности.

Также под действие нового закона попадают лица, имеющие статус военнослужащих. Принятый законопроект предусматривает внесение соответствующих поправок в Уголовный кодекс государства. В частности, предполагается, что будет изменена часть 2 статьи 356 УК («Измена государству»).

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