Актриса Аана Большова рассказала о браке со сводным братом, роман с которым начался до его совершеннолетия

Актриса рассказала, что родители не препятствовали их отношениям.

Актриса Анна Большова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом муже Антоне Канаеве. Это сын ее мачехи, второй жены отца. Актрисе он приходится сводным братом. Как отметила актриса, они познакомились, когда молодой человек был еще несовершеннолетним. Он на семь лет моложе актрисы. Как только ему исполнилось 18 лет, они пошли в ЗАГС и расписались.

«Мой отец и мачеха не были против этого брака. Они подумали, что это очень удобно. Все деньги в дом. Самое печальное, что когда был решен квартирный вопрос, то мы решили расстаться. Родители еще говорили: «Вы что, издеваетесь?», «Зачем вы так с нами?» — сказала звезда.

Как добавила Анна Большова, их отношения с мужем не сложились, но причина вовсе не в разнице в возрасте. «У нас и сейчас чудесные отношения. Мы даже в тот же ЗАГС, где расписывались, пришли смеясь разводиться. Нас еще спросили: «А вам точно надо разводиться?» — заметила она.

По словам Большовой, ее сводный брат позже создал семью и сейчас счастлив. «У Антона сейчас другая семья. Дочка родилась. Наконец-то в нашей большой семье появилась девочка, которой можно покупать платьица», — заявила актриса.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







