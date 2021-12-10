Центробанк предложил помогать малоимущим

Аналитики Центрального банка России прокомментировали меры, которые предполагается принять для снижения высокого уровня инфляции. По их мнению, снижение цен в магазинах может привести только к краткосрочному улучшению ситуации, после чего возможно нанесение серьезного вреда экономике.

Более эффективной мерой они считают оказание адресной помощи малоимущим слоям населения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что материальная помощь малоимущим — это более разумный шаг с социальной и экономической точки зрения.

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