В Москве увеличился объем льготной ипотеки

Russf Дек 10, 2021 Интересное

Специалисты провели сравнение данных по получению ипотеки в Москве в октябре и сентябре текущего года. Согласно ему, объем ипотечных кредитов в октябре вырос более, чем в 3 раза, и составил 8,5 млрд рублей.

Существенную часть от общего объема занимает доля льготного кредитования. По сравнению с сентябрем количество оформляемой льготной ипотеки увеличилось в 2,6 раза. Специалисты отмечают, что многие заемщики оформляли кредиты еще летом, чтобы сохранить за собой выгодные условия, однако сами сделки проводились позднее.

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