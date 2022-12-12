Диетологи рекомендуют заменить картофель на новогоднем столе

У большинства россиян на новогоднем столе традиционно присутствует картофель, который используется как в качестве основного блюда, так и как ингредиент в различных салатах. По словам диетологов, этот корнеплод имеет большую углеводную емкость и не является полезным продуктом в больших количествах.

Вследствие этого, полезнее заменить картофель на кабачок, имеющий нейтральный крахмальный вкус, однако не содержащий такого количества крахмала, как картофель. Для замены необходимо готовить кабачок на пару. Также специалисты отмечают, что можно осуществлять частичную замену, то есть не убирать картофель из блюд полностью, а лишь некоторую часть заменить кабачком.

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