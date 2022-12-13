В Анталье произошло сильнейшее наводнение

В турецкой Анталье произошло сильнейшее наводнение. По словам специалистов, оно стало крупнейшим за последние 50 лет. Вода поднялась очень быстро и унесла огромное количество личного транспорта, также затопленными оказались множество улиц. Жителям города постоянно приходили сообщения с просьбами не покидать домов и не выходить на улицу.

Мэр района Кумлуджи сообщил о том, что будут приняты все возможные меры, чтобы в результате наводнения не было человеческих жертв. Специалисты считают, что причиной такого крупного стихийного бедствия стали сильные ливни, обрушившиеся на Анталью.

Rusfact.com