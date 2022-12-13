Специалисты рассказали о пользе йоги

Russf Дек 13, 2022 Интересное

Исследователи, изучающие различные возможности нормализации высокого кровяного давления, заявили о том, что значительной эффективностью в этом вопросе обладает йога. Ученые провели эксперимент с участием людей, страдающих гипертонией. Он показал, что добавление упражнений йоги к привычным тренировкам улучшает общее состояние пациентов.

Однако более заметный эффект от йоги наступает в долгосрочной перспективе, то есть когда соответствующие упражнения выполняются не менее 3-х месяцев. Ученые пришли к выводу, что йога способствует снижению частоты сердцебиения в состоянии покоя, а также уменьшает показатели систолического кровяного давления.

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