Окончательно стала мальчиком: как сейчас выглядит старшая дочь Анджелины Джоли



Недавно папарацци сфотографировали голливудскую актрису Анджелину Джоли и ее кровных детей во время рождественского похода по магазинам в Лос-Анджелесе. С мамой шли десятилетние близнецы Нокс и Вивьен и их старшая сестра – 12-летняя Шайло.

Судя по этим фото, старшая дочь Джоли становится все больше похожей на мальчика. Тем не менее она унаследовала от своих родителей всю их красоту.

Напомним, актриса заявляла, что Шайло начала переодеваться в мальчика еще в детстве и просила называть ее Джоном. Джоли не стала препятствовать желанию дочери быть человеком другого пола и, как писали таблоиды, задумывалась о поиске пластического хирурга.

Однако многие поклонники и СМИ не верят в то, что Шайло решила сменить пол по собственному желанию. Некоторые считают, что на нее оказала влияние мать, стараясь тем самым собрать в своей семье не только представителей разных национальностей, но и ориентаций, подчеркивая свою толерантность.

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