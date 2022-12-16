Жители Хабаровского края остались без света из-за циклона

Russf Дек 16, 2022 Интересное

Непогода, причиной которой стало действие циклона, создала значительные неудобства для жителей Хабаровского края. В результате снегопада дома в семи поселках региона оказались занесенными снегом по самую крышу.

Сильный ветер, порывы которого достигали до 30 м/с, снес крыши с построек, а также повредил столбы и остановки в Николаевском районе. Вследствие этого было нарушено снабжение электричеством.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи света в дома. Сообщается, что действие циклона в регионе будет продолжаться до выходных.

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