Эксперты рассказали о заболевании гриппом и коронавирусом

В настоящее время во многих регионах России имеет место сложная эпидемиологическая обстановка, связанная с ростом случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Из-за превышения нормативного порога школы и детские сады закрываются на карантин. Однако, по словам экспертов, всплеск заболеваемости ожидается в январе.

Более того, специалисты предупреждают о вероятности одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Считается, что в этом случае заболевание протекает тяжелее, более того, значительно возрастает риск летального исхода. Эксперты уверены, что основным способом защиты от заражения является вакцинация.

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