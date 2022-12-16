Исследователи объяснили, почему женщины чаще страдают депрессией

Russf Дек 16, 2022 Интересное

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что тот факт, что женщины чаще страдают клинической депрессией, чем мужчины, имеет биологическое объяснение. Исследование проходило в несколько этапов. Специалисты изучали ткани недавно умерших людей, показатели крови живых, а также поставили эксперимент на мышах.

Выводом исследования стало то, что женский пол более подвержен депрессии в силу генетики, отличающейся от мужского пола. В частности, было определено, что женщины имеют более высокий уровень экспрессии FEDORA, который отвечает за проявление тревожности и развитие депрессии.

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