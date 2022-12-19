Специалисты определили самую полезную приправу

Russf Дек 19, 2022 Интересное

По мнению специалистов, самой полезной приправой является золотая куркума. Она успешно используется в Индии в качестве препарата альтернативной медицины. Доказано, что добавление этой специи в блюда при приготовлении оказывает благотворное влияние на организм.

В частности, куркума противостоит повреждению клеток, что замедляет процесс старения. Кроме того, приправа способна бороться с инфекциями, а также укреплять костную и суставную ткань. Вследствие этого специалисты рекомендуют включить куркуму в рацион питания.

 

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