Специалисты определили самую полезную приправу

По мнению специалистов, самой полезной приправой является золотая куркума. Она успешно используется в Индии в качестве препарата альтернативной медицины. Доказано, что добавление этой специи в блюда при приготовлении оказывает благотворное влияние на организм.

В частности, куркума противостоит повреждению клеток, что замедляет процесс старения. Кроме того, приправа способна бороться с инфекциями, а также укреплять костную и суставную ткань. Вследствие этого специалисты рекомендуют включить куркуму в рацион питания.

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