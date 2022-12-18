В России продлят программу льготной ипотеки

Russf Дек 18, 2022 Интересное

Согласно условиям программы льготной ипотеки, государство субсидирует часть стоимости жилья. Ранее принятая программа имела срок действия до конца текущего года, однако власти решили ее продлить до 1 июля 2024 года. При этом процентная ставка будет несколько выше действовавшей ранее и теперь составит 8%.

Президент России Владимир Путин заявил, что постепенно данная программа будет сворачиваться, а приоритетное место займет семейная ипотека. Предполагается, что ее смогут оформлять те граждане, которые воспитывают двух детей в возрасте до 18 лет.

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