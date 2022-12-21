Московские хирурги провели операцию по удалению 24-килограммовой опухоли

Russf Дек 21, 2022 Интересное

Хирурги московского центра имени Блохина прооперировали 22-летнего жителя Нижнего Новгорода, у которого удалили опухоль весом 24 кг. Сообщается, что молодой человек приобрел заболевание в возрасте 7 лет, однако опухоль посчитали доброкачественной и неоперабельной. Опухоль росла вместе с молодым человеком, доставляя ему определенный дискомфорт.

Наконец удалось найти врачей, которые согласились провести операцию. В настоящее время пациент уже идет на поправку. Предполагается, что вскоре он сможет вернуться в родной город и продолжить обучение.

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