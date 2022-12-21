Компания «Транснефть» получила заявку на прокачку нефти от Польши

Власти европейских стран, в том числе Польши, заявляли о том, что необходимо введение полных комплексных санкций в отношении России. В частности, речь шла и о санкционных мерах, касающихся российской нефти. Однако действия Польши оказались не столько категоричными.

Президент компании «Роснефть» Николай Токарев сообщил, что фирма получила заявку от Польши на прокачку российской нефти. На 2023 год польские потребители хотят получить 3000 тонн ресурса, а в декабре текущего года 360 тонн. Токарев напомнил, что польский концерн Orlen имеет контракты с «Роснефтью» и «Татнефтью», которые истекают в декабре 2022 и в декабре 2024 года соответственно.

Rusfact.com