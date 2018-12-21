Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов

Актер скончался в Москве на 67-ом году жизни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.

Для массового зрителя он стал известен после роли Виктора в фильме "Голубка" 1978 года, помимо этого он снимался в картинах "А вы любили когда-нибудь?", "Чёрная акула", "Посвящение в любовь". На его счету также более 70 театральных работ в России и за рубежом.

С участием Мартьянова также было записано множество аудиокниг, среди которых "Князь Серебряный" А. К. Толстого, "Сонеты" У. Шекспира, "Алиса в Стране чудес", "Этюд в багровых тонах" А. Конана Дойла, сказки Г. Х. Андерсена и многие другие.

Дата прощания с Олегом Сергеевичем Мартьяновым пока неизвестна.



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