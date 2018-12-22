6 знаменитостей, испытавших оглушительный успех и оказавшихся после него в нищете

История знает немало примеров того, как талантливые и знаменитые люди оставались не у дел и остаток жизни прозябали в бедности. Вот истории некоторых из них.

Василий Смыслов, 1921-2010.

7-й чемпион мира по шахматам в марте 2010 года умер в ужасающей нищете - врачи, приехавшие оказать помощь гроссмейстеру, были в ужасе, когда увидели, в каких условиях он живет.

Великий шахматист Василий Смыслов, обыгравший легендарного чемпиона мира Михаила Ботвинника, жил вместе с супругой Надеждой в подмосковном доме в поселке Новь. Пенсионеры признались журналистам, что жили за счет сдачи в аренду московской квартиры.

Маргарита Терехова, 76 лет.

Первая красавица Советского Союза, актриса театра и кино Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера. И пока это единственный человек из подборки, кому еще можно помочь (но отчего-то поклонники не очень хотят это делать).

Звезда фильмов о Д'Артаньяне и мушкетерах, "Собака на сене" и других в последние лет десять перестала показываться на публике. В 2005 году она сняла фильм "Чайка" с участием самой себя и дочери Анны, затем пробовала поставить "Без вины виноватые" в Театре им. Моссовета, где работала с 1964 года, но спектакль не вышел.

Еще шесть лет назад она хоть изредка, но появлялась в родной театр, а затем Альцгеймер взял верх. Терехова прикована к постели и за ней ухаживает сиделка.



Появившись недавно на телеэкранах, Тереховы Анна и Александр, дети звезды, попросили у почитателей артистки помощи. Дав реквизиты банковской карты, наследники надеются, что на полученные деньги смогут "продлить жизнь мамы".



Дочь актрисы призналась, что живет лишь на зарплату в театре, "спонсоров и благодетелей нет, есть помощь театра Моссовета, пенсия Мамы, разовая поддержка фонда Артист". При этом здоровье Анны пошатнулось, но она считает, ее мать "великая актриса и достойна любви, уважения, памяти и сострадания", а все средства пойдут на лекарства, еду, лечение и зарплату сиделкам.

Однако зрители все равно возмущены "попрошайничеством". Неизвестно, сколько всего денег перевели своему кумиру россияне, но, если верить отзывам хейтеров, желающих помочь было немного. Многие сравнивают эту историю с историей Жанны Фриске, деньги на лечение которой, судя по всему, были растрачены бесцельно.

Евгений Осин, 1964-2018.

Некогда оглушительно популярный исполнитель хита о плачущей в автомате девочке свой последний громкий хит исполнил в 1999 году - это была песня "Таня плюс Володя". Еще шесть лет Осин ездил на гастроли, но публика уже охладела к его творчеству.



Тогда Евгений начал выпивать. В 2006 году по этой причине от него ушла супруга Наталья Черемисина, мать его старшей дочери.

В 2016-м от прежнего артиста не осталось и следа. Два года назад видео с опустившимся ниже некуда Осиным выложила его подруга Наталья Штурм. На кадрах голый певец справлял нужду посреди улицы. Штурм считала, что, отдав видео телевизионщикам, она спасет "друга" от алкоголизма.

Осину не помогло ни лечение в Таиланде, оплаченное телеведущим Андреем Малаховым, ни переломы, полученные при падении с мотоцикла. Он пил на копеечные авторские отчисления с "Девочки в автомате", затем начал продавать имущество. Все время говорил, что может бросить пить в любой момент, но умер раньше, чем смог бросить пить.

Борис Баркас, 1953-2007.

Автор легендарного хита Аллы Пугачевой "Арлекино" несколько лет жил в Центре социальной адаптации для бомжей в Люблино. В ночлежку его привела семейная драма: кризис 1991 года и развал СССР привел Баркаса к тому, что он начал пить и совершенно опустился, жена и дочь в конце концов выгнали его из дома, лишив прописки.



В сентябре 2007 года поэта-песенника пригласили в "Пусть говорят", куда также приехала Алла Пугачева. Она была рада встрече с Баркасом и помогла ему после съемок: через месяц мужчине восстановили паспорт, а через два вместе с депутатом Мосгордумы певцом Андреем Ковалевым они приобрели для Бориса двушку в Черкизовском районе Москвы.



Баркас не успел вдоволь пожить в новом жилье: спустя несколько дней после заселения он умер - вероятно, эмоциональное потрясение было непосильным для поэта. Баркас скончался от острой сердечной недостаточности.



Алексей Катышев, 1949-2006.

Игравший в фильмах-сказках добрых молодцев артист ("Огонь, вода и медные трубы" — роль Васи-угольщика, "Варвара-краса, длинная коса", — роль Андрея, рыбацкого сына) умер в нищете и забвении на 59-м году жизни.



"Киношная сказка Алексея Катышева оборвалась, как кинопленка в старом проекторе", — говорилось в статье-некрологе, помещенном в одном из ялтинских изданий.

Лишившись работы, семьи и дома актер фактически, превратился в бомжа. На приличную работу в Ялте Катышева без прописки не брали.

Мэра Ялты Сергея Брайко не раз просили выделить артисту квартирку на окраине города, чтобы в его паспорте, наконец, появился штамп о регистрации, а вместе с ним — возможность трудоустроиться. Но на многочисленные запросы приходили лишь отказы-отписки крымских властей.



Начавший пить некогда знаменитый актер попал в нехорошее окружение - чего и следовало ожидать. Однажды он напился и уснул, в это время его собутыльники изнасиловали девушку. Актера забрали "за компанию", но после выпустили за недостатком улик.

А через несколько лет Катышева избили на улице несколько выпивших парней. В больнице врачи выяснили, что, помимо побоев, у артиста множество проблем с легкими и сердцем, а также развилось заражение крови. Через несколько дней артист умер.

Виктор Перевалов, 1949-2010.

Актер стал известен еще мальчишкой, когда сыграл обаятельного краснощекого Иванушку в сказке "Марья-искусница" (1959). Светловолосого мальчугана с большими, не по возрасту умными глазами обожал весь СССР.



После Перевалов получал роли во многих популярных фильмах, а потом о нем забыли. И актер, столько вложивший в российскую киноиндустрию, вынужден был работать грузчиком в магазине, шоферить, рыть могилы на кладбище, быть сторожем на автостоянке и даже собирать яблоки под Воронежем, чтобы прокормить семью.

"Я даю своему сегодняшнему положению четкое определение: нищий. А как еще назовешь человека, который работает сторожем на стоянке и получает меньше трех тысяч в месяц, а в семье у него две женщины, и о них надо заботиться?" - признался при жизни актер.

А однажды на улицах родного Петербурга Перевалов случайно встретил режиссера Игоря Апасяна, который как раз собирался снимать новый фильм "Граффити". Апасян без раздумий позвал Перевалова сниматься, и позабытый актер с радостью дал согласие. В итоге фильм принес успех и множество наград - без внимания не остался и Перевалов.



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