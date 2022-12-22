Заболеваемость ОРВИ в Москве достигла пиковых значений

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что в ноябре текущего года нагрузка на московские поликлиники выросла до пиковых значений. По его словам, если в дни пандемии количество суточных обращений составляло 40-45 тысяч, то в последний месяц этой осени в учреждения здравоохранения обращалось более 60000 человек.

Также Собянин отметил, что значительно увеличилось количество случаев, которые требуют стационарного лечения. В частности, выросло число госпитализаций среди детей.

В департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что мэр обозначил показатели ситуации, которая имела место в ноябре. На данный момент обстановка стабилизировалась.

Rusfact.com