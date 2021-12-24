Розничная сеть SOKOLOV достигла 350 магазинов

Ювелирный бренд SOKOLOV увеличил свою розничную сеть до 350 магазинов. Только за последнюю неделю открылись новые магазины в Екатеринбурге, Тюмени, Томске, Иркутске и Перми.

За 2021 год бренд открыл 270 магазинов по всей стране и вошел в топ-3 крупнейших ювелирных ритейлеров России как по числу торговых точек, так и по объемам выручки. 350-м по счету магазином стал ювелирный бутик, который открылся в крупнейшем торговом центре Томска «Изумрудный город».

SOKOLOV следует своей стратегии присутствия в каждом крупном торговом центре в городах с населением от 50 тысяч человек для увеличения своей доли на рынке ювелирной розницы до 30% в ближайшие полтора-два года. «Открытию каждого магазина предшествует многофакторный анализ рентабельности и расчета плановой выручки каждой конкретной локации, - говорит управляющий партнер SOKOLOV Артем Соколов. – В этом причина коммерческого успеха каждой нашей торговой точки и среднего уровня LFL по сети выше 100%. Развитие собственного ритейла – главный драйвер роста компании и двукратного роста выручки в этом году».

В наступающем году фокусом усилий компании станет расширение международной экспансии – открытие собственных и франчайзинговых магазинов на ключевых рынках Евросоюза и ЕАЭС.