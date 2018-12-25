Кети Топурия все еще горюет после разрыва с Гуфом



Солистка «А-Студио» 32-летняя Кети Топурия старается держаться. Скандальный разрыв с возлюбленным, рэпером Гуфом, по паспорту Алексеем Долматовым, для певицы — незажившая рана. Гуф жил с Топурией и одновременно крутил роман с 18-летней девушкой из Екатеринбурга.

А ведь мама Кети Топурии как в воду глядела. Она и слышать не хотела о новом возлюбленном дочери и его темном прошлом. Гуф и сам признавался — он бывший наркоман, его неоднократно задерживали сотрудники полиции и Госнаркоконтроля.

Сама же Топурия строила радужные планы на совместную жизнь с рэпером, хотя влюбленные часто ссорились, мирились и вновь расставались. Впрочем, в перерывах Гуф не страдал — находил утешения в объятиях многочисленных поклонниц.

Сама же Топурия уверяет, что своему бывшему мужу бизнесмену Льву Гейхману никогда не изменяла. И с Гуфом начала встречаться уже после развода. При этом певица рассказывает, что замуж за Гейхмана выходила по большой любви. На свадьбе в элитном ресторане на Рублевке гулял весь шоу-бизнес, а тамадой был сам Максим Галкин. Счастливых молодоженов осыпали лепестками роз, Топурия за вечер сменила два платья. На банкет бизнесмен потратил более 10 миллионов рублей. Это торжество было признано самой дорогой свадьбой года. Певица обещала, что родит мужу четверых детей. Три года назад на свет появилась их первая дочь Оливия — супруги таяли от нежности к новорожденной, но при этом всё сильнее отдалялись друг от друга.

Кети Топурия: «Это просто как-то само получилось, прошло несколько лет, и мы остыли. Поняли, что что-то не так, решили разойтись, но орать об этом не стали».

Топурия уверяет: с бизнесменом они расстались друзьями, сообща воспитывают дочь Оливию и не лезут друг к другу в душу. При этом Кети говорит, что свою дочь Оливию и на пушечный выстрел не подпустит к шоу-бизнесу. Будь певица неизвестной, ее личная жизнь никому не была бы интересна, и певице не пришлось бы оправдываться за парня, который повел себя непорядочно.



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