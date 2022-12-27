Общественный совет при Минстрое предложил ориентироваться на доходы населения при повышении тарифов ЖКХ

Глава комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова рассказала о новой инициативе Общественного совета при Минстрое. Авторы идеи предлагают учитывать уровень дохода населения того или иного региона при принятии решения о повышении тарифов за услуги ЖКХ, в то время как сейчас учитывается только рост инфляции.

Таким образом, решение о повышении тарифов будет приниматься только в том случае, если большинство населения региона будет способно оплачивать услуги. Остальным же, согласно инициативе, будет оказываться адресная финансовая помощь в виде субсидий.

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