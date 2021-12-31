Спрос на турецкую недвижимость вырос на 53%

Недвижимость в Турции в последнее время стала объектом повышенного интереса со стороны россиян — в частности количество запросов на покупку увеличилось на 53%. Специалисты считают, что это может быть обусловлено недавним падением турецкой валюты.

Вероятно, что россияне, приобретающие недвижимость в Турции, планируют заработать на разнице. Однако эксперты утверждают, что обычно количество инвесторов в такой ситуации сокращается, т. к. нет определенных сроков возврата валюты к прежним показателям. Кроме того, росту интереса к турецкой недвижимости способствовало открытие границ.

Rusfact.com