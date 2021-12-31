Уменьшились инвестиции в геологоразведку

Russf Дек 31, 2021 Интересное

По данным статистики, в 2021 году инвестиции в разведку нефти, газа и конденсата составят около 300 млрд рублей. Это пока предполагаемая цифра, которую прогнозируют специалисты.

По сравнению с прошлым годом, когда объем аналогичных инвестиций составил 340 млрд рублей, отмечается снижение уровня на 12%. Однако глава Минприроды Александр Козлов сообщает, что в перспективе ожидается рост инвестиций на 5% ежегодно. Также предполагается, что 2021 год покажет рост инвестиций в разведку твердых ископаемых.

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