Уменьшились инвестиции в геологоразведку

По данным статистики, в 2021 году инвестиции в разведку нефти, газа и конденсата составят около 300 млрд рублей. Это пока предполагаемая цифра, которую прогнозируют специалисты.

По сравнению с прошлым годом, когда объем аналогичных инвестиций составил 340 млрд рублей, отмечается снижение уровня на 12%. Однако глава Минприроды Александр Козлов сообщает, что в перспективе ожидается рост инвестиций на 5% ежегодно. Также предполагается, что 2021 год покажет рост инвестиций в разведку твердых ископаемых.

Rusfact.com