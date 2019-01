47-летний Рики Мартин в третий раз стал отцом

Пуэрто-риканский исполнитель и актер Рики Мартин сообщил, что в его семье произошло пополнение.

Пуэрто-риканский поп-музыкант и актер Рики Мартин (Ricky Martin) официально оформил отношения со своим возлюбленным шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом (Jwan Yosef). Об этом стало известно в январе 2018 года. При этом о романтических отношениях пары в СМИ писали еще весной 2016 года, тогда же артист объявил и о своей скорой помолвке. Певец утверждал, что планирует провести пышное торжество на родине в Пуэрто-Рико. На тот момент у Мартина уже было двое детей: вместе с Йосефом он воспитывал сыновей-близнецов: Маттео и Валентина.

И вот буквально на днях стало известно, что у 47-летнего Рики Мартина родилась дочка. Исполнитель поделился с верными почитатели радостным событием, рассказав о прибавлении в семействе.

«Мы рады сообщить вам, что стали родителями красивой и здоровой девочки, которую мы назвали Люсия Мартин-Йосеф. Это, несомненно, был уникальный день рождения и празднование Рождества в нашей жизни. И ее братья, и Джван, и я полностью влюблены в нашего ребенка и благодарны за возможность начать этот 2019 год с лучшим подарком, который мы могли бы получить, даром жизни», — приводит 5-tv.ru слова Рики Мартина, который выбрал для новорожденной дочки имя Люсия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🇪🇸Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas. Tanto sus hermanos como Jwan y yo estamos completamente enamorados de nuestra beba y agradecidos de poder comenzar este 2019 con el mejor regalo que podíamos recibir, el regalo de la vida. 🇬🇧 We are beyond happy to announce that we have become parents to a beautiful and healthy baby girl, Lucia Martin-Yosef. It has been a special time for us and we cant wait to see where this stellar baby will take us. Both her beautiful brothers and me and Jwan have fallen in love with Lucia ❤

Публикация от Ricky (@ricky_martin) 31 Дек 2018 в 2:31 PST