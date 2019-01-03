Тимати сделал предложение своей возлюбленной

Музыкант и его возлюбленная встретили Новый год во Франции. Пара уже не скрывает своих чувств от общественности. К тому же на руке Решетовой можно без труда разглядеть обручальное кольцо. Поклонники Тимати уверены: свадьба артиста не за горами.

На протяжении всего года отношения Тимати и Анастасии Решетовой находились под пристальным вниманием поклонников. Влюбленные неохотно делились подробностями своей личной жизни, но иногда публиковали в своих соцсетях совместные фотографии, недвусмысленно указывающие на серьезные чувства.

В конце ноября 22-летняя Решетова показала фотографию с кольцом на безымянном пальце. Уже тогда поклонники стали поздравлять рэпера и его девушку со скорой свадьбой. А затем Решетову заметили в клинике «Лапино», где ведут беременность и готовятся к родам звезды российского шоу-бизнеса. Правда, информация о ее беременности не подтвердилась.

И вот сейчас наконец-то все разъяснилось благодаря красивому шагу со стороны Тимати, который пригласил Решетову встретить Новый год в Париже. Там он воплотил мечту всех девушек и сделал предложение своей возлюбленной на фоне Эйфелевой башни, подарив кольцо с роскошным бриллиантом. Завершилось действо романтичным танцем, видео которого Тимати разместил у себя в Инстаграме и сопроводил поздравлениями с Новым годом и информацией о том, что лично он собирается отключить свой телефон и наслаждаться отдыхом с любимой девушкой.

Сама Анастасия Решетова выглядела невероятно счастливой, а вскоре показала кольцо своим подписчикам, еще раз подчеркивая тот факт, что предложение руки и сердца наконец-то состоялось. Также модель опубликовала в Инстаграме фото с будущим мужем на фоне Эйфелевой башни и подписала: «С Новым Счастьем вас и нас!».

Пока неизвестно, как на новость о предстоящей свадьбе сына отреагировала его мама Симона. Бабушка уделяет большое внимание воспитанию внучки Алисы, дочери певца от первого брака с моделью Аленой Шишковой. Ранее неоднократно появлялась информация о том, что Симона скептически относится к Анастасии Решетовой и не одобряет выбор сына. Более того, она поддерживает прекрасные отношения с мамой их общего ребенка и часто с ней общается. На все слухи о возможной женитьбе рэпера его мама всегда отвечала, что ее сын свободен. Вероятно, сейчас ей придется смириться с тем, что рэпер снова свяжет себя брачными узами и, возможно, снова станет отцом.



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