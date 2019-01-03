Кто выйдет на пенсию досрочно по новым правилам

Пенсионная реформа привела не только к росту такого показателя, как возраст выхода на пенсию, но и наложила свой отпечаток на других пенсионных аспектах. В частности, изменились правила выхода на досрочную пенсию для ряда категорий россиян.

Из новшеств в законодательстве следует, что на досрочную пенсию смогут рассчитывать те, кто работает на опасных вредных производствах, а также пострадавшие от техногенных или радиационных катастроф. Вместе с ними досрочная пенсия будет положена одному из родителей или опекуну ребенка-инвалида, вдовам погибших военнослужащих. Возможность досрочного выхода сохраняется для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним районов, для людей с некоторыми группами инвалидности.

Также обращает на себя внимание тот факт, что у многодетных матерей, которые имеют пять детей, возможность досрочного выхода на пенсию сохраняется в полной мере. Согласно новому законодательству, ее также получают многодетные матери с 3 и 4 детьми - они смогут выйти на пенсию на 3 и 4 года ранее соответственно.

Другие подробности на этот счет привел руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов: "Для творческих работников, для педагогов и медработников, необходимый стаж для того, чтобы пенсионные права заработать, сохраняется, но при этом возраст так же в зависимости от времени выхода на пенсию будет изменен".

Пенсионная реформа добавила в законодательство и такой момент, как досрочный выход на пенсию женщинам со стажем не менее 37 лет и мужчинам со стажем не меньше 42 лет.

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