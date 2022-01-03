Умные швы помогают заживить глубокие раны после операции

Иван Янв 3, 2022 Общество

Специалисты смогут контролировать состояние пациентов с помощью беспроводных датчиков.
Специалисты представили специальные хирургические швы, которые можно использовать для наблюдения за глубокими послеоперационными ранами, пишет news4k.ru.

После серьезного хирургического вмешательства необходимо следить за состоянием пациентов и их выздоровлением. При глубоких ранах есть риск инфицирования и других осложнений. Для постоянного наблюдения за этим процессом используются жесткие биоэлектронные датчики, но они не всегда эффективны из-за трудностей их интеграции в организм пациента.

В новом исследовании эксперты предложили умные швы, которые не требуют батарей и могут работать без проводов. Датчик в шовной нити контролирует целостность раны и микродвижения тканей и ускоряет процесс заживления. Умные точки сделаны из шелкового волокна с проводящим полимерным покрытием, без батарейного датчика и беспроводного считывателя для управления точками.

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