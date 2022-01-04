Соединения, содержащиеся в некоторых грибах, помогают снять депрессию и беспокойство

Благоприятные эффекты могут быть связаны с антиоксидантами и нейротрофическими факторами.

Университет штата Пенсильвания в США обнаружил, что некоторые виды грибов, потребляемых людьми, благотворно влияют на здоровье мозга и могут помочь предотвратить развитие депрессии и беспокойства, пишет krasnoyarsktut.ru.

Ученые проанализировали данные 24 000 взрослых за период с 2005 по 2016 годы. Было доказано, что Hericium erinaceus помогает снизить тревогу и снизить риск депрессии. В то же время специалисты установили, что различий в действии разных видов грибов нет. Большинство из них, в том числе самые популярные белые грибы, благотворно действуют на людей.